Al Rally Elba Storico tocco internazionale per la scuderia biellese Rally & Co, presente anche nella competizione valevole per il campionato europeo con il suo navigatore Carmelo Cappello che in questa gara dettava le note allo spagnolo Jesus Diez Villarroel a bordo di una Porsche 911 S.

Ottimo il loro risultato finale dopo le impegnative 10 prove speciali con un 18° posto assoluto nella gara E.H.R.C ,secondi di raggruppamento e secondi di classe fino a 2.000 cc.