Sala gremita a Cavaglià per il concerto del Coro Concentus, andato in scena lo scorso sabato, 28 settembre, nella Sala Convegni dell'Edificio Aquila. In tal sede, sono state eseguite musiche di vari autori. Dal Comune sono giunti i ringraziamenti al “maestro Guglielmo Silva e a tutti i coristi per la piacevole serata”.