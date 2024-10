Dolore e partecipazione a Mottalciata per l'ultimo saluto a Marzia Bucino, mancata all'affetto dei suoi cari, nei giorni scorsi, a soli 59 anni. La donna era molto conosciuta in paese e apprezzata per le sue qualità umane.

I funerali hanno avuto luogo ieri mattina, 30 settembre, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria.