Anche a Biella torna la stagione dei funghi, ecco il servizio dell'ASL per mangiarli in sicurezza

Con l'arrivo della stagione autunnale, tornano le classiche escursioni in montagna e nei boschi volte alla ricerca di funghi. Ma come distinguere i commestibili da quelli velenosi?

Da inizio settembre, a Biella, è attivo il servizio di assistenza gratuito ai raccoglitori privati e ai consumatori di funghi. Come spiegato dall'ASL Biella, il Centro di Controllo Micologico Pubblico ha le seguenti competenze: controllo di commestibilità dei funghi freschi spontanei epigei al privato cittadino (autoconsumo); controllo e certificazione dei funghi diretti alla commercializzazione; interventi di vigilanza ispettiva sulla produzione, commercializzazione, vendita e somministrazione dei funghi freschi, secchi e conservati; consulenza ed intervento presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale in occasione di presunta intossicazione da funghi; organizzazione corsi e rilascio certificazione di idoneità alla vendita per il personale che vuole commercializzare i funghi freschi epigei; interventi formativi ed educativi rivolti alla popolazione. Possono usufruire del servizio tutti i cittadini che hanno raccolto o ai quali sono stati regalati funghi freschi epigei spontanei e che, per la propria tranquillità ed incolumità, vogliano accertarsi della effettiva commestibilità degli stessi.

All’utente che sottopone a cernita i funghi vengono date indicazioni circa la natura dei funghi presentati, la loro commestibilità, non commestibilità, pericolosità, le corrette modalità di raccolta, di cottura e consigli pratici sul loro utilizzo. I cittadini che vogliono usufruire di tale servizio debbono presentare i funghi da visionare mantenuti in contenitori rigidi ed areati (cestino di vimini, cassetta per la frutta, ecc.)I funghi debbono essere interi (completi di ogni loro parte), puliti sommariamente dal terriccio, foglie ed altri corpi estranei. È indispensabile far visionare tutti i funghi di cui si è in possesso e non soltanto un campione.

Data la natura sociale e di prevenzione della prestazione, il controllo per autoconsumo è erogato a titolo completamente gratuito; la certificazione dei funghi diretti alla commercializzazione è soggetta a tariffa stabilita dalla Regione Piemonte. Sono stati individuati n. 2 punti di controllo relativi ai funghi freschi spontanei epigei raccolti dal privato cittadino e precisamente presso il Dipartimento di Prevenzione ASL BI: sede di Biella, via don Sturzo, 20, con accesso diretto; sede di Cossato, via Milano, 48 (Paruzza), su appuntamento.

L’apertura del centro con gli orari sotto riportati, di norma avviene dal 1° settembre sino al 15 novembre, anche se le condizioni ambientali a volte inducono ad un anticipo o un posticipo dell’apertura o della chiusura. Durante la primavera e l’estate il Centro è sempre a disposizione per le determinazioni ai cercatori tramite appuntamento telefonico (tel. 01515159255 sede Dipartimento di Prevenzione – Biella).

Centro Micologico Pubblico – Dipartimento di Prevenzione:

Sede di Biella, accesso diretto

Indirizzo: via don Sturzo, 20

Telefono: 01515159255

Orari: lunedì e mercoledì ore 14.00 – 15.00; venerdì ore 14.00 – 14.30.

Sede di Cossato, su appuntamento

Indirizzo: via Milano, 48 (Paruzza)

Su appuntamento, telefonando dal lunedì al venerdì ore 08.30 – 15.00 al numero 01515159255.