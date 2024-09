Biella, vuole gettarsi dal ponte: salvato dal poliziotto eroe

La prontezza e il coraggio di un poliziotto della Questura di Biella ha salvato la vita di uomo che stava per gettarsi da un ponte. Il funzionario stava transitando con la propria autovettura nella zona per motivi personali quando ha notato un uomo che aveva scavalcato la balaustra di un ponte ed era in procinto di lanciarsi nel vuoto. Riconoscendo la situazione critica e senza esitazione, il poliziotto ha fermato la marcia della propria autovettura e si è aggrappato al busto dell’uomo, portandolo, al sicuro, dall’altra parte della recinzione.

Una volta avvertita la Sala Operativa della Questura e allontanatesi dal luogo che la persona aveva scelto per togliersi la vita, il funzionario ha iniziato un dialogo l’uomo. Quest’ultimo gli raccontava le ragioni che lo avevano condotto a quel punto ed il poliziotto, mostrando empatia verso il suo stato di dolore e disagio, è riuscito a tranquillizzarlo e a distoglierlo dal compimento di un gesto tanto estremo. La Volante della Questura di Biella è giunta poco dopo e ha preso in carico la situazione, assicurandosi che l’uomo ricevesse il supporto psicologico necessario.

“La prontezza di riflessi, l’estrema decisione e la professionalità del primo poliziotto intervenuto hanno fatto la differenza. È stata data all’uomo, che ormai aveva deciso di arrendersi alle sofferenze, la possibilità di continuare a combattere, di continuare a vivere – spiegano dalla Questura - Questo intervento è un chiaro esempio di come la dedizione degli uomini e delle donne della Polizia di Stato si estenda ben oltre l’orario di servizio attivo. Così come ricordato nella giornata di ieri, in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, il motto “esserci sempre” rappresenta la missione di proteggere e servire la comunità in ogni momento, incardinando valori di decisione, responsabilità e vicinancaza al cittadino. Missione che la Polizia di Stato, nel rispetto degli insegnamenti e grazie alla protezione di San Michele Arcangelo, è pronta a compiere quotidianamente”.