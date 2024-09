Biella, lotta allo spaccio di droga: in campo anche le unità cinofile con Lana

Nella giornata del 27 settembre i Carabinieri della Compagnia di Biella, supportati dall’unità cinofila antidroga della Polizia Locale della città, hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio nei pressi di Piazza del Monte ed all’interno della stazione ferroviaria di Biella – San Paolo.

Il servizio ha coinvolto 12 operatori, in uniforme ed in borghese, e si è concentrato in particolare sulla repressione dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti. Alla stazione, i militari hanno individuato un 32enne di origini peruviane scendere dal treno, riconoscendolo immediatamente in quanto già agli arresti domiciliari per spaccio ed altri reati. Fermato e controllato, grazie al fiuto di Lana, pastore tedesco grigione, gli hanno trovato nascosti negli indumenti un grammo di eroina ed uno di cocaina.

L’uomo è stato quindi riportato al proprio domicilio, ove continuerà a scontare la pena detentiva, in attesa di un aggravamento della misura da parte dell’Autorità Giudiziaria di Biella, oltre a venire denunciato per evasione e segnalato alla Prefettura di Biella quale assuntore di stupefacenti. I controlli sono poi proseguiti in Piazza del Monte, dove l’unità cinofila della Polizia Locale, con ottimo fiuto, ha trovato alcune piccole quantità di stupefacenti nascoste, verosimilmente per poterle poi consumare senza tenerle addosso.