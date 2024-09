Il comune di Biella comunica che, in occasione delle Processione del Rosario, prevista domenica 6 ottobre, è istituita la temporanea sospensione della circolazione dalle 11 e per il tempo strettamente necessario al transito della processione, in piazza XXV Aprile, via Gamba, via De Amicis, via Cucco, via della Vittoria e la stessa piazza di Chiavazza.