Il bosco rinasce grazie al PlasticFree: a Ponderano l'impegno per l’ambiente FOTO e VIDEO

Il fine settimana appena trascorso ha visto svolgersi un'importante iniziativa ambientale su scala locale e nazionale: l'evento PlasticFree, che ha coinvolto volontari in tutta Italia e oltre confine, con l'obiettivo di ripulire spiagge, boschi e laghi dai rifiuti. Anche Ponderano, sotto la guida di Stefania Montarolo, referente locale PlasticFree, insieme a Carolina Lanatà e Chiara Canatone, ha partecipato attivamente all'iniziativa.

Una dozzina di volontari si è ritrovata per ripulire una zona boschiva completamente invasa da rifiuti: “La situazione era davvero critica, tanto da far sembrare l'area una vera e propria discarica abusiva. I rifiuti recuperati erano di ogni genere: da arredi come porte e lampadari, fino a oggetti per la casa, elettrodomestici, giocattoli e le immancabili bottiglie di plastica e vetro. Particolarmente complesso è stato il recupero di materiale edile pesante, presente in grandi quantità”. Nell’arco di due ore circa, la zona è stata completamente ripulita e i rifiuti raccolti saranno smaltiti nei prossimi giorni. Il comune di Ponderano, che ha accolto con favore l'iniziativa, si auspica di proseguire questa collaborazione con PlasticFree per sensibilizzare maggiormente la cittadinanza e contribuire ad un ambiente più sano e pulito.

Il peso complessivo dei rifiuti raccolti, ancora in fase di calcolo, potrebbe raggiungere diverse tonnellate.