Biella, la funicolare si ferma per la verifica semestrale: ecco quando (foto di repertorio)

Il comune di Biella comunica che nella giornata di mercoledì 2 ottobre verrà eseguita la verifica semestrale, con conseguente fermo delle macchine, sulla Funicolare di Biella. Pertanto, in quella data, non sarà in funzione dalle 9 alle 16.30.