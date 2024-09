Riprendono le attività del Biella Jazz Club, martedì 1 ottobre alle 21,30. Inizia la stagione dei concerti “Jazz on 59”, tappa di avvicinamento al traguardo del 2026 per i sessant’anni dell’associazione biellese e come sempre si rinnova l’appuntamento del martedì sera a Palazzo Ferrero. Con i contributi di Fondazione CR Biella, Città di Biella “Assessorato alla Cultura”, gli storici Partner del Biella Jazz Club, Nuova Assauto Group, Birra Menabrea, Acqua e Farina, 50&Più e Filrus, il sodalizio biellese propone oltre quaranta concerti a stagione con i più importanti musicisti italiani e molti appuntamenti internazionali con le stars del jazz mondiale, un grande impegno per mantenere vivo quello che è il più antico Jazz Club italiano e sicuramente uno dei più blasonati al mondo.

La stagione numero 59 inizia con un concerto dedicato alla musica brasiliana con “Quarteto Brasil” : Rodrigo Amaral voce, chitarra e cavaco; Pietro Bonelli chitarra, Ezio Salfa basso e Roberto Giannella alla batteria.

L’intento di questo progetto è di unire le reciproche esperienze musicali estrapolando dall’immenso repertorio, alcune composizioni, di alcuni dei più celebri compositori brasiliani contemporanei.

Straordinaria è la miscela di Brasile/Italia (Rodrigo Amaral - Pietro Bonelli) I musicisti, vantano collaborazioni artistiche di assoluto rilievo e hanno all’attivo un consistente numero di concerti nei più titolati clubs Italiani ed europei. Samba, Bossanova, Reggae, Funk, Chorinho, sono le tematiche musicali rivisitate ed adattate alle proprie esigenze espressive. Energia e talento sono le credenziali per portare l’ascoltatore in un viaggio spettacolare e coinvolgente, attraverso i ritmi della musica brasiliana.

Gli altri concerti di ottobre proseguiranno con il grande trombonista milanese Andrea Andreoli martedì 8 ottobre, la cantante varesina Giusy Consoli il 15 e un’altra serata di musica brasiliana il 22 ottobre con il trio di Luiz Meira, Cesar Moreno e Gledison Zabote.