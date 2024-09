Grande prestazione al rally Elba storico per Luca Delle coste e Giuliano Santi

Grande prestazione al rally Elba storico per l'equipaggio portacolori della Rally & co composto da Luca Delle coste e Giuliano Santi come sempre a bordo della Ford Escort rs. Dopo 133 km cronometrati e 10 prove speciali tra cui l'ultima di ben 27 km la coppia varesina/biellese è arrivata sulla pedana in 9° posizione assoluta terzi nel secondo raggruppamento e 1° di classe 2.000 tornando anche in testa al Memory Fornaca vinto nel 2023.

"Una gara bellissima, organizzata in modo impeccabile in una location stupenda questo rally Elba-dicono Luca e Giuliano- con la soddisfazione di essere arrivati nella top ten. Abbiamo perso una posizione nell'ultima prova ma più di così non potevamo fare"

Ritirati per uscita di strada Alessandro Bottazzi e Luigi Bariani sulla Opel Corsa sulla 5° ps mentre sulla prova precedente uscivano di strada anche Alyssa Anziliero e Anna Berra sulla Ford Escort con nessuna conseguenza per fortuna a nessuno dei due equipaggi.