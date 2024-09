Gaglianico: Colluttazione tra giovani in un locale per futili motivi - foto archivio

Il gestore di un bar di Gaglianico ha richiesto nella notte l'intervento dei Carabinieri per dei giovani che avevano bevuto troppo e si erano accapigliati per questioni sentimentali. La ragazza motivo della lite, assistendo alla scena, è stata colta da un attacco di panico causato dallo spavento ed è stata condotta in Ospedale insieme ad uno dei due ragazzi rimasti lievemente feriti.