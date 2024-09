Soccorso a persona in quota a Vercelli, salvi grazie ai Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di ieri, 27/09/24, prima delle 15:00, una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli, insieme a una con l’Autoscala e il Drago 66 proveniente dal reparto volo di Torino, è intervenuta a Vercelli in Corso Salamano per il soccorso di 2 persone rimaste bloccate a 45m.

Grazie all’utilizzo di manovre di emergenza, è stato possibile far scendere la piattaforma a un’altezza tale da poter trarre in salvo e in sicurezza i due malcapitati.