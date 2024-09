“PuliAmo Vigliano”: i ragazzi delle scuole a favore della tutela ambientale.

Nella mattina di venerdì 27 settembre, otto classi della Scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri", accompagnate da altrettanti docenti, sono state le protagoniste di "PuliAmo Vigliano", un'iniziativa nata in seno al Consiglio Comunale dei Ragazzi, coordinato dalla prof.ssa di Lettere e dall'Assessore all'Istruzione Elena Ottino.

"L'iniziativa - spiega Ottino - vuole essere un segnale dalla nostra piccola realtà: se ognuno di noi fa la propria parte riusciremo a costruire un luogo migliore in cui vivere. Un esempio concreto di cura del territorio in cui viviamo."

"Ho visto i ragazzi al lavoro - commenta il Sindaco, Cristina Vazzoler - e sono impressionata dalla quantità di materiale che hanno raccolto da marciapiedi, aiuole e giardini: lattine, cartacce e mozziconi di sigarette. Malgrado l'impegno del Comune e gli ingenti costi che vengono sostenuti, per dotare di cestini adeguati gli spazi pubblici e per il servizio di spazzamento, purtroppo riscontriamo che il malcostume di pochi incide sulla qualità dell'ambiente di tutti. Le grandi cose iniziano da piccoli gesti: si legge su uno degli striscioni preparati dai ragazzi. Ed è proprio così. Sono tante le piccole azioni quotidiane che possiamo mettere in atto per causare il minor danno possibile al nostro ambiente, riducendo la quantità di rifiuti ed utilizzando adeguatamente la raccolta differenziata. I ragazzi - conclude Vazzoler - sono dei testimonial eccezionali di questo messaggio che deve essere colto da tutti, in particolare da noi adulti. Un sentito ringraziamento ai partecipanti: allievi ed insegnanti per questa bella iniziativa dal grande valore civico".