Sea & Rivers, il Biellese presente alle giornate Plastic Freee

Il Biellese presente all’evento nazionale Sea & Rivers del 28 e 29 settembre, in cui referenti e volontari di Plastic Free raccoglieranno plastica in tutta Italia

Precisamente sabato 28 settembre a Ponderano.

“Il sito da pulire – dicono gli organizzatori - è una zona boschiva non molto grande. Non non c'è molto parcheggio per cui il ritrovo è sabato alle 10 al Piazzale della Fiera di Biella, dietro Città Studi - lato Viale dei Tigli. Consigliamo guanti, magliette e abbigliamento comodo.”