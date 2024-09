Masserano crede nella scuola tra lavori e novità in palestra. Mazzone: “In arrivo corsi sportivi”

“Masserano crede nella scuola e nei suoi servizi, messi a disposizione delle famiglie e degli alunni”. Parola del sindaco Andrea Mazzone che, ai taccuini di Newsbiella.it, ha fatto il punto della situazione circa i lavori compiuti all'interno degli edifici scolastici.

In questo momento, infatti, è in corso l'opera di sostituzione degli infissi della scuola materna e media con fondi statali di circa 50mila euro, derivanti dal PNRR. L'intervento è iniziato lo scorso mese di agosto e la sua conclusione è prevista entro il mese di ottobre. Conclusi, invece, i lavori di riqualificazione della palestra comunale, dopo l'opera di tinteggiatura dei mesi scorsi: per l'occasione, è stata collocata l'attrezzatura necessaria, secondo le norme vigenti: sono stati ricondizionati i canestri da gioco per il basket da utilizzare per scuole e associazioni sportive. In questo caso, è stato utilizzato un importo pari a 20mila euro, coperto interamente dal Comune.

Sempre in questo periodo, sono state abbattute le barriere architettoniche, presenti alla scuola media, con la realizzazione di un servizio igienico rivolto alle persone disabili, con l'impiego di 7mila euro di fondi comunali. Infine, prima dell'avvio del nuovo anno scolastico, sono state eseguite le manutenzioni ordinarie sulle pareti dei locali scolastici, con una nuova verniciatura, per una cifra pari a 4mila euro.“Coi fatti, questa amministrazione mette al centro la scuola e i suoi studenti – afferma Mazzone – A breve, partiranno i corsi, inseriti nel doposcuola, che promuoveranno l'attività fisica di base. Crediamo molto in queste iniziative, volte a favorire un corretto stile di vita”.