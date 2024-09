Vigliano, c'è il bonus trasporto per gli studenti con disabilità

Fino al prossimo 25 ottobre è possibile presentare richiesta per la concessione, per l'anno scolastico 2024, di un contributo alle famiglie, finalizzato a sostenere l'onere economico per la gestione del trasporto scolastico degli studenti con disabilità, residenti nel territorio comunale, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primarie e la scuola secondaria di primo grado, anche in un comune diverso da quello di residenza.

Questi i requisiti e i criteri per prendervi parte: residenza del minore (alunno) nel Comune di Vigliano Biellese; regolare posizione rispetto agli obblighi scolastici per gli ordini di scuola presenti sul territorio comunale (frequenza Scuola Primaria oppure Scuola secondaria di 1°grado), o comunque regolare iscrizione e frequenza alla scuola per l'infanzia. Sono escluse le scuole secondarie di 2° grado; possesso della certificazione comprovante la disabilità del minore: lo studente deve essere in possesso della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente.

Per ogni nucleo familiare la richiesta di contributo potrà essere presentata da un componente maggiorenne. Il richiedente dovrà presentare per ogni figlio minore con disabilità distinte domande di accesso al contributo. Il contributo economico sarà erogato successivamente alla conclusione dell'iter istruttorio delle domande e sarà erogato tramite mandato di pagamento emesso dalla Tesoreria Comunale con bonifico bancario, sul codice iban indicato dal soggetto istante nella domanda.

Per informazioni o prenotare un appuntamento si può chiamare il numero 015.512041, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.