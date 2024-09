Juve Next Gen, buon pari al Pozzo con Picerno: è 1-1 (foto di Enrico Eletto)

Buon pari per la Juventus Next Gen: finisce 1-1 al Pozzo di Biella, dove i bianconeri hanno trovato un ottimo punto con l'AZ Picerno, ora seconda nel Girone C di Lega Pro.

Con questo risultato, i ragazzi di Montero hanno centrato il terzo pari di questa stagione. Al vantaggio iniziale dei padroni di casa di Cudrig, è seguito il centro ospite di Energe. Sugli spalti grande partecipazione di tifosi, nonostante la pioggia e il clima autunnale