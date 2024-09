“8° Biella Classic”, come cambia la viabilità a Biella

In occasione della “8° Biella Classic” a Biella nel fine settimana, il 28 settembre il Comune di Biella ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto autorizzati (veicoli al seguito della manifestazione facilmente identificabili e mezzi di soccorso in emergenza) lungo via Lamarmora, carreggiata Nord, nel tratto tra la rotatoria con Piazza Vittorio Veneto est/ via Torino e quella con Piazza V. Veneto Ovest e Via Aldo Moro (escluse) dalle ore 18,00 alle 19,00 del giorno 27.09.2024 ad integrazione della Os 841.24 (l’accesso agli stalli a pagamento dovrà essere garantito sino alle 19.00).