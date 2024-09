Fondazione Marazzato, autocarri, motociclette e carri armati esposti al “campo base Stroppiana” il 28 e 29 settembre, FOTO

• MANCANO POCHISSIMI GIORNI ALL’APERTURA DEL “PORTE APERTE” ORGANIZZATO A STROPPIANA DA FONDAZIONE MARAZZATO PER IL WEEKEND DEL 28 E 29 SETTEMBRE DEDICATO AI VEICOLI MILITARI

Stroppiana (VC) – A meno di 48 ore dall’apertura ufficiale si può dire che il complesso di Stroppiana (VC) dove hanno sede la Fondazione Marazzato e l’esposizione della Collezione Marazzato abbia ormai completato la sua seconda trasformazione in ”Campo Base”. L’evento dedicato alla storia del trasporto militare, organizzato per la prima volta nel novembre del 2023, si ripropone con una veste ancora più ricca di appuntamenti e attività di intrattenimento per il pubblico a partire dalle 10:00 di sabato 28.

Punto di riferimento dell’intero evento sarà l’esposizione nello showroom, la sala principale del complesso di Stroppiana, dove sarà esposta una rassegna di veicoli allestita riunendo i migliori pezzi della stessa Collezione Marazzato, tra cui i Fiat 18 P e 18 BL, e una serie di altri pezzi provenienti da collezioni private.

Ci saranno tra gli altri, un Trattore Pavesi P4M, veicolo integrale a guida avanzata prodotto tra il 1919 e i primi Anni ‘40 in prestito dalla Collezione Erodio, un autocarro Lancia 3 ro (1939-1945) della Collezione Gorini. Ci saranno anche una torpedo Fiat 508 CM, un autoblindo Daimler Scout “Dingo” e una Moto Guzzi Alce, tutti del periodo ’38-45, della Collezione Lesca. Restando sui motocicli, ci saranno anche un altro esemplare di Guzzi Alce, una Francis Barnett F45 e una Bianchi MT61 della Collezione Poluzzi. Dalla Collezione Bertola arriveranno invece una Excelsior Serie 19 del 1918 e uno dei pezzi forti, un fuoristrada Willys M38 del 1950, rappresentante della dinastia delle celebri vetture leggere americane da cui ha poi preso vita il marchio civile Jeep.

La rassegna, completata da un mostra fotografica e da una mostra di modellismo, farà da sfondo al convegno in programma dalle ore 11:00: moderato e introdotto dal giornalista ed esperto Roberto Bruciamonti, vedrà gli interventi di Aurelio Sanmartino, presidente della Commissione Veicoli Militari dell’ASI, Piero Brezza, Presidente dell’International Military Vehicle Collectors Club, Walter Secco e Daniele Cereda, collezionisti e membri del Club Veicoli Militari Storici. Questi ospiti spazieranno dagli albori del trasporto militare ai giorni nostri, passando per le due guerre e raccontando anche del ruolo dei veicoli americani della ricostruzione postbellica e del collezionismo militare oggi.

Sin dall’apertura saranno a disposizione del pubblico una pista di slot cars allestita dagli esperti del team Nonno Slot e l’ampia area esterna del complesso dove, insieme alle ambientazioni ricostruite dai gruppi storici partecipanti, saranno attivi alcuni mezzi, tra cui un carro armato Sherman del 1947 su cui sarà possibile compiere alcuni giri dimostrativi.

Non mancherà, come ormai consuetudine per questi eventi del 2024, una “gita” fuoriporta per gli ospiti che interverranno con le proprie vetture storiche: nel pomeriggio di sabato è infatti previsto un giro tra le strade del Monferrato con visita al Museo Carabinieri di Camino e Museo delle Truppe Alpine di Cantavenna, per i quali è possibile prenotarsi scrivendo a mezzistorici@gruppomarazzato.com.

Per la prima volta, il programma del sabato vedrà anche un evento serale: dalle 21:30, dopo la cena su invito con asta di beneficenza a favore della Fondazione Veronesi, i cancelli si apriranno di nuovo al pubblico per il concerto swing della celebre St. James Big Band - nata due anni fa a Candelo e guidata dall’artista internazionale Fabio Buonarota - accompagnato da un’esibizione del corpo di ballo “The Kitchen Swing”. Per tutta la serata sarà attivo un servizio bar.

Domenica 29 le porte si apriranno di nuovo ai visitatori alle 10:00 con un nuovo calendario di appuntamenti. Alle 11:00 è previsto il raduno di tutte le associazioni seguito dal concerto della Fanfara Alpina di Roppolo, mentre alle 15:00 riprenderanno le altre attività dinamiche nell'area esterna, che comprenderanno anche la possibilità di partecipare a gare di tiro con armi “soft air” ad aria compressa.

Inoltre, i frequentatori abituali ritroveranno tutte le iniziative di contorno diventate ormai un piacevole consuetudine per gli eventi ospitati a Stroppiana: dalle visite, libere o guidate, all’esposizione della Collezione Marazzato, che in questo complesso mette in mostra il meglio dei circa 300 mezzi che la compongono, alla possibilità di calarsi in ambientazioni d’epoca grazie ai simulatori con realtà virtuale, area gioco per i più piccoli, ristorazione a cura della Pro Loco di Crova e Locanda dal Lago.

Di seguito il programma della due giorni:

SABATO 28 SETTEMBRE

Ore 10:00 apertura

Ore 10:30-13:00 visite guidate

Ore 10:30 gare agonistiche di slot car

Ore 11.00 convegno con tavola rotonda “I MEZZI MILITARI DALLE DUE GUERRE AI GIORNI NOSTRI”

Ore 14:00 partenza tour in carovana

Ore 14:30-17:00 visite guidate

Ore 20:00 cena di beneficenza (su invito) con raccolta fondi a favore della Fondazione Veronesi

Ore 21:30: riapertura al pubblico con serata swing

Ore 22:00: inizio concerto St. James Big band

Ore 22:30: esibizione gruppo di ballo "The Kitchen Swing"



DOMENICA 29 SETTEMBRE

Ore 10:00 apertura

Ore 10:30-13:00 visite guidate

Ore 11:00 raduno associazioni e rievocazioni storiche

Ore 11:30 concerto della Fanfara Alpina di Roppolo

Ore 14:30-17:00 visite guidate

Ore 15:00 dimostrazioni con mezzi storici militari

Ore 15: 00: tiro dinamico

Ore 18:00 fine della manifestazione

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO “I MEZZI MILITARI DALLE DUE GUERRE AI GIORNI NOSTRI”

SABATO 28 ORE 11:00-13:00

● Roberto Bruciamonti (giornalista ed esperto di veicoli militari) – Introduzione, le origini, la Prima Guerra Mondiale

● Aurelio Sanmartino (Presidente della Commissione Veicoli Militari dell'ASI) - Il periodo tra le due guerre e la Seconda Guerra Mondiale, Italia e Germania

● Piero Brezza (Presidente dell'IMVCC) - La guerra persa, l'approccio americano, i mezzi americani nella ricostruzione dell'Italia

● Walter Secco e Daniele Cereda (Collezionisti e membri del CVMS) - L'Alleanza Atlantica, la via italiana alla motorizzazione, i camion dell'EI dal dopoguerra fino al nuovo Millennio

● Aurelio Sanmartino (Presidente della Commissione Veicoli Militari dell'ASI) – Il collezionismo di veicoli militari ai giorni nostri

Lo Showroom della Collezione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.

Per info:

mezzistorici@gruppomarazzato.com

+39 0161320311

FB/IG Fondazione Marazzato

Il Gruppo Marazzato

Il Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce. Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali. Nel febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici, composta da oltre 250 veicoli e custodita presso lo showroom di Stroppiana (VC).