Biella, presidio davanti alla Prefettura. CGIL e UIL: “NO al DDL Sicurezza, ecco perchè”

La CGIL e l'UIL Biella scendono in piazza per dire no al DDL Sicurezza. Il presidio sarà di fronte alla Prefettura di Biella alle 17.30 di oggi, 27 settembre.

“Non ci piace il disegno di legge del governo, che trasforma in reati tutta una serie di azioni che prima erano solo delle sanzioni pecuniarie - spiega Lorenzo Boffa Sandalina, segretario generale della CGIL -. Vediamo nell’azione del governo un disegno che reprime il dissenso e il diritto a manifestare, con un certo strabismo rispetto ai soggetti in questione. La nostra storia, soprattutto negli ultimi trent’anni, parla di manifestazioni pacifiche e non violente, all’insegna del rispetto dei diritti democratici dei lavoratori e dei cittadini. Le misure che ha in mente il governo, invece, paiono rivolte soprattutto a punire quando non a reprimere chi esprime il proprio dissenso. Ecco perché manifesteremo, convinti che non si possano criminalizzare categorie sociali, a fronte di misure che andrebbero tra l’altro a gravare su un sistema carcerario già al collasso. Per tutte queste ragioni saremo in strada a manifestare, convinti che la carcerazione non rappresenti la soluzione dei problemi del Paese, bensì una scorciatoia velleitaria e che la sicurezza dei cittadini la si garantisce risolvendo le tante criticità del Paese, a partire dalle condizioni di lavoro e di salario delle forze dell’ordine”.