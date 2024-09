A Biella una cena solidale pro cani in attesa di adozione

Ciao amici, come sapete siamo una piccola associazione e per noi è veramente difficoltoso fare fronte alle tantissime spese per mantenere e curare tutti i nostri Bulli e le nostre Pupe in attesa di adozione e poi sapete anche che difficilmente riusciamo a tirarci indietro anche ad altre richieste d'aiuto!

Per continuare a fare tutto ciò ci siamo inventati un po' di tutto e questa volta abbiamo pensato ad un momento speciale di convivialità e d'amore

Quale modo migliore di cenare insieme in allegria ed aiutare chi ne ha tanto bisogno?

Bene se volete darci una zampa, vi basterà mandare un whatsapp per prenotare al numero 3409087029!

Durante la serata presenteremo anche il nostro calendario 2025!!!

Vi aspettiamo numerosi