Tavigliano, le scale del campanile saranno rifatte. Il sindaco: “Per favorire le visite dei turisti”

Nuove scale nel campanile della chiesa per favorire le visite dei turisti. È il progetto messo in campo dall'amministrazione comunale di Tavigliano.

A delineare gli aspetti chiave dell'operazione il sindaco Gino Mantello: “Siamo riusciti a ottenere un contributo regionale di oltre 100mila euro per la ricostruzione della scala in legno presente all'interno della torre campanaria. A questi, il Comune aggiunge altri 23mila euro per un intervento necessario e non più rinviabile. Ciò è stato reso possibile grazie al comodato d'uso di durata trentennale, effettuato dal Comune con la parrocchia che ha permesso di accedere a questi fondi”.

Oltre ai normali servizi, la nuova scala sarà impiegata per promuovere un percorso turistico. “Il nostro campanile sarà aperto alle visite, godiamo di una vista magnifica e di uno splendido paesaggio da condividere con i visitatori – sottolinea il sindaco – Crediamo molto in questa iniziativa di valorizzazione del nostro territorio”. L'inizio dei lavori è previsto per il mese di maggio 2025; la conclusione entro il 2026.