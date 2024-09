Valdigne Triathlon, ancora un weekend di alto livello: medaglie per i biellesi Antoniotti e Schiapparelli FOTO

Il lungo weekend sportivo del Team verde-turchese-oro è iniziato sabato 21 settembre in Romagna, a Cervia, per il classico appuntamento del Circuito IronMan, per i nostri colori bellissima prova del biellese Matteo Cossavella che conquista il prestigioso traguardo fregiandosi della medaglia di Finisher!

Nel giorno successivo ottime gare nel 70.3 per il loanese Ivan Cappelli che tra i Pro è protagonista di una gara superba (…per soli 10 secondi non è riuscito ad abbattere il muro delle 4h!), ancora belle gare ed ottimi traguardi da Finisher per Gianluca Marzocchi e Alberto Belli sempre protagonisti nelle lunghe distanze.

A Brescia era di scena il Triathlon Sprint, ancora una gara tra i migliori per il biellese Marco Schiapparelli, 18° assoluto al traguardo e ancora una volta sul podio tra gli M2 con l’argento in virtù di tre ottime frazioni. A Sanremo era in programma la tappa del prestigioso Circuito Challenge, nel Medio 70.3 arrivo in parata per Andrea Manzotti e Nicolò Fontana rispettivamente 14° e 15° assoluti, per Manzotti anche la soddisfazione del bronzo tra gli S4, per loro anche un crono decisamente positivo di poco superiore alle 4h.

Nello Sprint, sempre a Sanremo, ancora una gara tra i top per il casalese Edoardo Mazzucco, 5° al traguardo ed oro tra gli S1, di rilievo la sua run finale. A Varedo (MB) domenica 22 settembre era programmata la Finale (di grande importanza per il Triathlon Giovanile Italiano) del Campionato Interregionale Nord-Ovest, con l’ottima organizzazione della società NP Varedo. Le gare iniziali sono state quelle delle categorie “Giovani” (Youth B – Junior e Youth A).

I primi a scendere in gara sono stati gli Junior maschi, buona performance per il torinese Enea Demarchi, 9° al traguardo, con un’ottima frazione ciclistica, buone gare per i torinesi Filippo Gai e Marco Sabbatini. Tra le Junior bronzo per la biellese Costanza Antoniotti, in fuga solitaria dopo il nuoto e in buona parte della bici. Tra le Youth B femmine molto bene l’arquatese Erica Pordenon 5° al traguardo seguita dalla parmense Fosca Boldrocchi, 7° in continuo crescendo di risultati. Ritiro, purtroppo, per un problema fisico dopo un eccellete frazione di nuoto per la parmense Asia Baistrocchi, per lei e per la squadra la soddisfazione di avere decisamente contribuito alla classifica finale del Team con la sua presenza.

Tra gli YB maschi ottimi piazzamenti per il biellese Giacomo Frassati (12°) ancora una volta tra i migliori dopo il nuoto (secondo), piazzato il torinese Lorenzo Gatti anche lui con la frazione di swim in evidenza. Negli YA maschi prestazioni positive per il torinese Pietro Col e per il biellese Matteo Micheletti, brutta caduta, fortunatamente senza conseguenze per l’altro biellese Saad Darifi. Tra le YA femmine ancora una gara super per la torinese Alice Ventre 4° al traguardo, con la bike e la run in evidenza, buoni piazzamenti per le biellesi Caterina Pinna e Giulia Ferrari.

Al pomeriggio si sono disputate le gare riservate alle categorie dei “Giovanissimi”, ottimi i risultati nella categoria Ragazze per la torinese Chiara Gai che ottiene un prestigioso 5° posto e per la biellese Cecilia Lorenzoni giunta al 12° posto, entrambe con tre frazioni di ottimo livello Nella categoria “Ragazzi” bella gara (tutti in pochi secondi al traguardo) dei torinesi Giovanni Durando (5°), Pietro Ciccarelli (6°) e del biellese Thomas Zecchini (12°). Buona posizione finale per Marco Turbiglio.

Belle gare ed ottimi piazzamenti per i giovanissimi Esordienti biellesi Edoardo Cagnin e Mirko Jordan Corda, per loro tanto impegno e divertimento. Grandi soddisfazioni per il Team Verde-Turchese-Oro nelle classifiche finali del prestigioso Circuito Interregionale Giovanile Nord Ovest (tutti i Team Giovanili di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia) articolato su 6 prove, tra le Junior bronzo finale per Costanza Antoniotti (pur con l’assenza nelle prime due gare dovuta ad infortunio e ritiro) doppio Trionfo tra le YA e tra le YB per la torinese Alice Ventre e per l’arquatese Erica Pordenon protagoniste di una splendida stagione con un oro strepitoso.

Ancora un bronzo tra i Ragazzi per un costante Giovanni Durando, premiati nel podio allargato a sei il biellese Thomas Zecchini (5° tra i Ragazzi) e Chiara Gai e Pietro Ciccarelli (tutti e due sesti tra i Ragazzi). Dulcis in Fundo è giunta la gioia enorme per l’argento a Squadre che testimonia con un risultato stagionale molto positivo l’enorme impegno degli Atleti, dei Tecnici, dei Dirigenti e dai Coordinatori del Team. Nell’Africa Triathlon Cup Saidia (Marocco) sulla distanza Olimpica, ottima 4^ l’Atleta Elite lecchese Carlotta Bonacina. Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi per il gran finale di stagione con i Campionati Italiani di Cervia nel prossimo weekend.