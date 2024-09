Biella, presente anche la biblioteca di Pralungo al Mercatino dell'Antiquariato

Ci sarà anche la biblioteca di Pralungo al Mercatino dell'Antiquariato di Biella, in programma domenica 29 settembre.

“Carla e Amina proveranno a vendere ad un prezzo simbolico alcuni dei tanti libri doppi che sono stati donati per comprarne di nuovi – spiega il sindaco Raffaella Molino – Sarà presente anche qualche piccolo oggetto di antiquariato messo in conto vendita da privati. Entrambe garantiscono due orari di apertura settimanali il lunedì e il mercoledì e mettono in campo ogni azione possibile per cercare di rilanciare la biblioteca di Pralungo. Questo è un modo per darle visibilità. Passate a trovarle”.