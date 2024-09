Intervista al Dott. Luca Spaziante, specialista in Chirurgia Plastica ricostruttiva ed Estetica presso il centro CDS di Biella

Quando si parla di Chirurgia e Medicina estetica, spesso, si finisce per associarla, erroneamente, solo a un concetto di bellezza. L’OMS ha definito la nozione di salute come una condizione completa di benessere psicofisico in grado di abbracciare sia il lato psicologico che fisico e, di conseguenza, anche estetico di una persona.

In CDS – La tua casa della salute, network di poliambulatori presenti in Liguria e Piemonte con 34 strutture, Chirurgia e Medicina estetica rappresentano una eccellenza.

Ne parliamo con il Dott. Luca Spaziante, specializzato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica e con una esperienza pluridecennale d’eccellenza in questo ambito.

Dott. Spaziante ci può spiegare, innanzitutto, che cosa sono la Chirurgia Estetica e la Medicina Estetica e quando è il caso di rivolgersi a uno specialista per intraprendere un percorso dedicato?

Il comune denominatore delle due discipline è la parola “estetica”. I risultati delle varie pratiche, spesso, hanno anche un valore funzionale, aiutando a migliorare o ripristinare alcune caratteristiche del volto e del corpo che vengono meno a causa di età, patologie e problemi di vario genere.

La Medicina Estetica si occupa, principalmente, di contrastare o rallentare gli effetti dell’invecchiamento, utilizzando trattamenti minimamente invasivi che generalmente vengono ripetuti nel tempo per mantenere e ottimizzarne i risultati; come dico sempre, però, devono essere totalmente naturali e armoniosi. Mediante l’utilizzo di tecniche come filler, biorivitalizzazione, botulino, peeling, mesoterapia e trattamenti laser, la Medicina Estetica può correggere piccole problematiche, soprattutto cutanee, che possono causare disagio alla persona.

La Chirurgia Estetica è parte della più ampia branca della Chirurgia Plastica Ricostruttiva e si avvale di tecniche che possono attenuare o eliminare in modo definitivo alcuni difetti fisici; gli interventi richiedono un periodo di riposo post-operatorio volto alla guarigione dell’area trattata.

La variabile tra effettuare un intervento di Chirurgia estetica o un trattamento di Medicina estetica risiede nella gravità del difetto da correggere, nella volontà del paziente di sottoporsi a un intervento reversibile o irreversibile nonché nell’entità del disagio psicofisico sperimentato. Spesso, le due discipline sono complementari nel raggiungimento dell’ottimale estetico.

Quanto è importante, in questo senso, il rapporto di fiducia tra specialista e paziente?

Per quanto mi riguarda e per la modalità con cui svolgo la mia professione di chirurgo, il rapporto di fiducia medico-paziente è alla base di tutto, giocando un ruolo preponderante nel benessere generale del paziente. È fondamentale sostenere una medicina delle relazioni che ben conosca la malattia, ma che sia anche capace di intromettersi delicatamente nel vissuto della persona, creando una giusta alleanza comunicativa e terapeutica. Nel caso specifico della Chirurgia plastica l’argomento è di estrema serietà. Va trattato con grande competenza e consapevolezza da parte di entrambi poiché entra nel merito del rispetto dei bisogni psicologici ed emotivi del paziente, gli stessi che lo spingono alla scelta di migliorarsi. È importante per il medico saperlo ascoltare quando descrive il suo problema, capire quali vissuti emotivi lo hanno spinto a tale richiesta, quali enfatizzazioni ha del proprio aspetto e quali sono le sue paure, le sue speranze, le sue temute delusioni, quanto investe emotivamente sulla risoluzione della sua problematica e qual è il suo storico privato. È, quindi, basilare per lo specialista saper comunicare attraverso la sua disponibilità e l’espressione di un’attenzione sincera, spiegando con chiarezza al paziente, tramite un linguaggio accessibile e semplice, come procederà l’iter diagnostico e terapeutico, chiarendo il significato di esami, indagini strumentali, procedure ed eventuali rischi che potrebbero comportare. Non deve mai promettere risultati inottenibili, ingannando le aspettative della persona. Deve essere vicino al suo paziente, facendolo sentire seguito, protetto, consigliato con amabile e onesta sincerità. Soltanto l’empatia del medico potrà realizzare, insieme a quanto detto sopra, quell’alleanza terapeutica indispensabile durante l’intero percorso di cura. In questo senso, trovo molto esplicativa questa citazione di Friedrich Nietzsche: “Il medico migliore potrà avere solo un paziente; ogni uomo è una storia clinica.”

Da poco, è entrato a far parte del team di CDS – La tua casa della Salute, dove è attivo nella sede di Biella. Quali sono i trattamenti effettuabili con lei presso CDS e quali sono le problematiche che è possibile trattare?

Il mio obiettivo è quello di trasferire in CDS tutta la mia filosofia e il mio background al fine di offrire a tutti i pazienti una Chirurgia Plastica etica, di valore e di qualità. In questo senso, definisco la Chirurgia plastica che propongo – strettamente connessa all’arte e al senso delle proporzioni, di armonia ed equilibrio – come una “chirurgia dell’anima”. Si tratta di una chirurgia che, quando realizzata con maestria ed etica, permette di donare al paziente una metamorfosi interiore attraverso il cambiamento corporeo. Sono fermamente convinto della stretta connessione tra mente e corpo che mi permette, attraverso il cambiamento delle forme esteriori, di ottenere conseguenti positive ripercussioni interiori che portano alla cura dei conflitti del profondo. Presso CDS sarà possibile effettuare visite specialistiche di chirurgia plastica ricostruttiva, chirurgia estetica e medicina estetica oltre naturalmente a tutti i trattamenti di medicina estetica.

Ci sono limiti di età o patologie che rendono sconsigliabile intraprendere un percorso di Chirurgia e Medicina estetica?

Non ci sono dei veri e propri limiti di età, sicuramente la professionalità e l’etica dello specialista rappresentano senza dubbio la migliore assicurazione per il paziente. Esistono alcune patologie e problematiche individuali che non consentono di sottoporsi a interventi/trattamenti di questa natura. Per questo è imprescindibile effettuare una visita accurata, analizzando attentamente la storia clinica di ogni paziente. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di medicina e di chirurgia con finalità estetica, non di semplici trattamenti estetici per i quali non è richiesta la figura del medico. Specifico questo aspetto perché, molte volte, i pazienti non sono ben informati a riguardo e questo li porta a rischiare conseguenze anche pericolose per la loro salute e il loro benessere psico-fisico.

Grazie mille Dott. Spaziante per aver risposto alle nostre domande.

