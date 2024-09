Basket, Biella Next presenta la nuova stagione. La carica del presidente: “Ripetiamo l'annata dello scorso anno” FOTO

Si è tenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 settembre, presso la sede del Main Sponsor Albatros, la presentazione della prima squadra del Biella Next che si appresta ad affrontare l'esaltante sfida della Serie C Nazionale. L'evento, che ha visto una partecipazione numerosa di soci, appassionati e autorità locali, ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione.

A fare gli onori di casa Eduardo Montejo Rey, Presidente di Albatros, ringraziando per i risultati ottenuti nell’annata precedente ha espresso la sua fiducia nella nuova squadra: “La stagione scorsa ci avete reso orgogliosi di aver legato il nostro nome a questa maglia. Se giocherete nuovamente con lo stesso spirito e la stessa intensità, seppur in un campionato sicuramente più probante, sono sicuro che anche quest’anno ci toglieremo delle belle soddisfazioni”.

Il presidente Pier Giorgio Castelli, nel suo intervento, ringrazia i presenti ed è pronto alla nuova stagione: "Voglio ringraziare il sindaco Marzio Olivero e l’assessore allo Sport Giacomo Moscarola per aver raccolto l’invito ed essere presenti qui questa sera, poi naturalmente un grande grazie anche ai nostri sponsor. L’anno scorso è stata un’annata molto bella sperando di ripeterci anche quest’anno. Oltre alla prima squadra abbiamo 16 gruppi e la gestione di due impianti quindi all’orizzonte una stagione ricca di impegni ma sicuramente stimolante.”

Proprio Moscarola, con al fianco primo cittadino, ha sottolineato l'importanza di questo progetto per la città di Biella: “Ringraziamo chi è presente questa sera, mi rivolgo al presidente e ai soci, che nel corso degli ultimi anni seppur tra mille difficoltà stanno cercando di non far spegnere una passione per il basket che in Città non è mai sopita. Ai ragazzi auguro un buon campionato ricordandogli che portereanno in giro per il Nord Italia il nome di Biella quindi, scherzando, sentite pure il peso di questa responsabilità”.

L'allenatore Nicola Danna ha fissato gli obiettivi per la stagione: “Siamo soddisfatti di quanto abbiamo fatto nel primo mese di allenamenti in preparazione ad una stagione che si preannuncia molto impegnativa. Rispetto alla scorsa stagione il livello del campionato si è alzato con l’inserimento delle squadre lombarde, ma devo dire che anche tutte le squadre piemontesi si sono rinforzate. Al momento è difficile avere una lettura chiara dei valori di ogni singola squadra, visti i cambiamenti fatti durante l’estate, sarà un campionato da scoprire di giornata in giornata. Inoltre sarà determinate, a mio avviso, avere un gruppo solido e unito tanto in campo quanto fuori, questo ci aiuterà a resistere ed attraversare i momenti di difficoltà che, come è fisiologico, sicuramente incontreremo durante il campionato. Un gruppo compatto sarà decisivo anche per costruire un ambiente positivo e permettere ai nostri giovani di poter crescere e migliorare attraverso l’esperienza con la prima squadra. Non vediamo l’ora di iniziare il campionato, ormai manca poco.”

Lo speaker della serata Roberto Ottino ha poi chiamato uno ad uno i protagonisti che scenderanno sul parquet. Biella Next si presenta ai nastri di partenza con un roster in parte rinnovato e ambizioso, pronto a dare battaglia in un campionato sempre più competitivo. La società invita tutti gli appassionati di basket a sostenere la squadra e a vivere insieme questa nuova emozionante stagione.

Questo l’elenco completo della prima squadra:

#6 Gabriele Aimone G 191 cm 2004

#7 Matteo Dalla Mora A 190 cm 2005

#8 Lorenzo Squizzato A/C 200 cm 2001

#10 Lorenzo Campasso 195 cm 2005

#12 Michele Carlino 189 cm 2007

#13 Matteo Rossi G 187 cm 2003

#15 Gianluca Cena G 182 cm 2002

#19 Laurent Badiane G/A193 cm 2007

#21 Simone Doneda A/C 203 cm 2001

#23 Ben Bamba A 198 cm 1999

#81 Giacomo Sartore G 178 cm 1999

Lo staff della prima squadra sarà così composto:

COACHING STAFF

Nicola Danna - Capo allenatore

Gregorio Bona - Primo assistente

Francesco Galeotti - Secondo assistente

Gigi Talamanca - Preparatore fisico

STAFF MEDICO

Gianni Masserano - Medico sociale

Pierpaolo Bruzzi – Massofisioterapista

DIRIGENTI

Massimo Peraldo e Giorgio Corradino - Dirigenti accompagnatori

Manuela Sala - Addetto tavolo

Gianfranco Sala - Addetto arbitri

Per quanto riguarda l’area comunicazione della società:

COMUNICAZIONE

Samuele Lanza - Responsabile comunicazione

Edoardo Robiolio - Responsabile foto e video

SPEAKERS

Pietro Atripaldi e Vittorio Zanellato - Speaker dirette YouTube

Roberto Ottino - Speaker palazzetto