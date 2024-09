Chiuso in un box dopo un anno in famiglia! aiutiamo Willy a trovare casa, si dispera e non mangia FOTO e VIDEO

Lui è Willy adottato da cucciolo, coccolone, tenero, adorabile che in questi giorni e’ finito in gabbia, un recinto per lui, abituato a stare tra le mura domestiche, sul balcone, in cucina, ai piedi dei suoi padroni. Ha circa un anno e mezzo, va d’accordo con femmine e gatti. Maschi a simpatia.