Pollone, lavori lungo via Caduti per la Patria, strada chiusa al traffico

Il sindaco di Pollone Paolo Tha ha le idee chiare: via Caduti per la Patria sarà più grande e più elegante per ospitare mercatini ed eventi. E proprio da inizio mese la via in questione fino all'intersezione con piazza San Rocco è stata chiusa al traffico per riqualificazione.

Lavori importanti che daranno una nuova immagine a Pollone. L'impresa si è messa al lavoro nei primi giorni di settembre, e il cronoprogramma prevede la fine del cantiere il 31 gennaio.

"Saranno posati cubetti di porfido - spiega il sindaco Tha - . In questo modo la via sarà più elegante e sarà anche allargata la sede stradale per ospitare eventi in genere, per rendere più accogliente Pollone".