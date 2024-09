Rally & Co protagonista in pista, anche nella solidarietà

Riparte il campionato italiano rally autostoriche con la gara più affascinante di tutto il calendario: il 36° Rally Elba Storico, in programma venerdì 27 e sabato 28 settembre. Partenza da Porto Azzurro ed arrivo a Capoliveri dopo aver percorso ben 133 km cronometrati suddivisi in 10 prove speciali (tra cui la lunga Volterraio-Cavo di ben 27 km), questo è il programma che attende i 173 iscritti tra i quali 3 equipaggi della scuderia biellese Rally & Co.

Con il numero 112 cercano il riscatto dopo il ritiro al Rally del Grappolo Luca Delle Coste e Giuliano Santi a bordo della loro Ford Escort RS, seguiti con il 113 da Alessandro Bottazzi e Luigi Bariani sulla piccola Opel Corsa Gsi 1.600 cc; capitolo a parte per la famiglia da corsa composto dalla giovane Alyssa Anziliero navigata dalla mamma Anna Berra che sulla Ford Escort di famiglia “rubata” al padre Walter cercheranno di aggiudicarsi la classifica femminile ed ottenere punti per il campionato.

Una nota di “cuore” per loro, aver sposato il progetto dell’associazione elbana di volontariato “i sogni di Anna” nata in ricordo di Anna Puccini bambina di 8 anni innamorata di rally, mancata nel 2022 a causa di una rara forma di tumore, che promuove iniziative per le persone meno fortunate ed in aiuto di cani e gatti dei quali la piccola “guerriera elbana” era innamorata tanto da desiderare nel suo ultimo disegno di costruire un canile ed un gattile per gli animali abbandonati.