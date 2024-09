Biella, feriti in un incidente stradale: occupanti delle auto alle cure del 118 (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Sono stati affidati alle cure del 118 gli occupanti dei due mezzi rimasti coinvolti in un incidente stradale.

È successo nel primo pomeriggio di oggi, 25 settembre, in via Juvarra, a Biella. Non sono note, al momento, le loro condizioni di salute. Sul posto gli agenti della Polizia Locale: a loro il compito di accertare la dinamica del sinistro.