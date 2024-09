Monica Mosca, neo presidente Unione Montana Valle Elvo: "Fondamentali sopralluoghi negli alpeggi" FOTO

Eletta presidente dell'Unione Montana Valle Elvo a inizio settembre, Monica Mosca in queste settimane si è recata all' alpe Giassit e all'Alpe Gre, a Donato e anche a Graglia, a Bagneri, agli alpeggi, per rendersi personalmente conto dello stato dei luoghi.

"Quando si amministra un territorio - spiega Monica Mosca - , i sopralluoghi sono fondamentali perché permettono di osservare direttamente le caratteristiche del luogo, che spesso possono differire dalle descrizioni su carta o dalle esperienze altrui. Vedere con i propri occhi aiuta a comprendere meglio la realtà del terreno, le condizioni ambientali e le risorse del territorio, capire i patrimoni materiali e immateriali e i saperi che si tramandano. Oltre ad avere il polso reale della situazione per intervenire con operai in caso di interventi urgenti ma non solo. Questo è stato solo l'inizio, ma tempo permettendo nelle prossime settimane continuerò per visitarli tutti".