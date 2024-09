Al via una serie di asfaltature a Quaregna Cerreto in tutto 5 le vie interessate: via Libertà, via Leopardi, via Catella, via Colorei (residuale).

I cantieri partiranno entro fine ottobre.

L'asfaltatura di via Marconi e via Petrarca, per la complessità dell'intervento, è invece rimandata in primavera.