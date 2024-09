Patente a crediti nei cantieri, Bonifacio ANCE Biella: "Da rivedere, così rischia di essere solo un pezzo di carta"

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza. E' quanto è previsto dal nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“). "Bene ma non benissimo", come recita la canzone di un rapper di quale anno fa e come sottolinea il Presidente Andrea Bonifacio di ANCE Biella.

"Il grande problema è che così come è stato pensato ora per partire dal prossimo mese resta solo un pezzo di carta - sostiene Bonifacio - , in quanto occorrono i tempi per far sì che le documentazioni necessarie e i corsi eventualmente di sostenere possano trovare corso".

"Dobbiamo ragionare come se fosse una patente a punti - spiega il Presidente Ance - . Prima di metterti al volante devi avere una serie di requisiti senza i quali non puoi farlo. Qui il discorso è la stessa identica cosa: questa patente a punti deve essere data solo a chi è formato".

Bonifacio si rifà al perchè è nata questa norma: "A dare la spinta in questa direzione è stato il cantiere dell'Esselunga dove sono morti degli operai. Per evitare questo, occorre che sia un'adeguata informazione a tutti gli interlocutori che entrano a far parte di un cantiere, e tutti abbiano l'applicazione di un medesimo contratto che è quello edile".

"Giusto sarebbe dire dal 1° ottobre parte - prosegue Bonifacio - , ma ti lascio un anno per fare determinati corsi perchè purtroppo tutti dovrebbero già averli fatti, ma aimè non è così. Se non li segui non prendi la patente. Devi essere in grado di entrare in un cantiere e avere sottoscritto un contratto collettivo nazionale di lavoro specifico per l'edilizia. Per guidare un muletto non basta la patente dell'auto, serve una patente specifica. E qui è la stessa cosa: già per iscriversi alla Camera di Commercio servirebbero dei "filtri" che possano verificarne l'idoneità. Dal 1° ottobre tutti si mobiliteranno per ottenere i documenti che servono per la patente a crediti, ma chi glieli fa? Gli stessi consulenti stanno cercando ancora delle risposte".