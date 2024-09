Occhieppo Inferiore, inizio del nuovo anno al nido all'insegna della sicurezza

Gli iscritti al nido a Occhieppo Inferiore quest'anno hanno iniziato la scuola all'insegna della sicurezza.

Sono stati completati per tempo, prima dell'inizio dell'accoglienza dei piccoli, gli interventi previsti dal Comune del valore di 34 mila euro che hanno interessato la struttura.

"I lavori sono stati fatti in estate proprio per rendere accessibile la struttura a settembre - spiega la sindaca Monica Mosca - . Negli anni le norme cambiano, e noi vogliamo fare in modo che le nostre scuole restino al passo con i tempi. Si è intervenuti nell'impianto antincendio per esempio, si è rimesso mano all'impianto elettrico e sono state posate due nuove porte al piano seminterrato".

In ottobre sempre a Occhieppo Inferiore è in calendario una cerimonia per inaugurare anche la scuola media negli ultimi mesi al centro di importanti interventi di ristrutturazione.