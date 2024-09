Dominio Rhythmic School: oro per Sapino, Pavanetto, Sgueglia e Bravaccino

Weekend impegnativo e di grande soddisfazione per le atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya; in gara sabato ad Alba con Giulia Sapino nel regionale Gold di categoria ed a Candelo la domenica, in quello di specialità, con Elena Pavanetto, Ginevra Bravaccino e Noemi Sgueglia. La differenza fra i due campionati Gold di ginnastica Ritmica consiste nel fatto che in quello di categoria la ginnasta deve effettuare quattro esercizi e la classifica viene stilata sommando i punteggi di tutte le routine, mentre in quello di specialità l’atleta può presentarne due, con possibilità di scelta e le classifiche vengono stilate per attrezzo.

Giulia Sapino, in gara fra le Junior 3 (anno 2009) ha conquistato l’oro con quattro esecuzioni di buon livello a cerchio, palla, clavette e nastro; distanziando le avversarie con un margine considerevole. Elena Pavanetto e Ginevra Bravaccino, impegnate fra le junior 1 (anno 2011) hanno ottenuto complessivamente tre ori ed un bronzo; Elena ha primeggiato a palla e nastro mentre Ginevra è d’oro alle clavette e di bronzo al cerchio. Noemi Sgueglia, in competizione fra le Junior 3 (anno 2010) ha conquistato il primo posto alla palla e l’argento alle clavette.

Hanno seguito le atlete in campo la DT Tatiana Shpilevaya e l’istruttrice Mariia Nikitchuk che commentano la prova delle loro assistite: “Sapino ad Alba ha eseguito una gara molto impegnativa, effettuando i 4 attrezzi, dimostrando buona tenuta fisica e mentale riuscendo ad effettuare tutti gli attrezzi con buona tecnica e poche sbavature. Il giorno dopo a Candelo, Pavanetto ha eseguito un’ottima palla ed è risultata prima anche al nastro, dove ha ampi spazi di miglioramento; Bravaccino è stata superlativa con le clavette mentre al cerchio, pur facendo bene, non ha dimostrato tutto il suo potenziale. Sgueglia ha effettuato un esercizio alla palla magistrale ed un ottimo esercizio anche alle clavette. Siamo soddisfatte del risultato raggiunto, ma non possiamo abbassare la guardia – concludono le tecniche – ora occorre cercare di migliorare le piccole imperfezioni riscontrate dalla giuria e rendere gli esercizi ancora più performanti per la prossima prova del campionato che si disputerà a Saluzzo fra due settimane”.