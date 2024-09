A Librarsi si parla di bambini: ospite l’autrice Vittoria Bazzan

Dialogare di come si parla ai bambini, un tema essenziale per chi ha a che fare con le malattie e in particolare con i tumori, partendo dal romanzo d’esordio della biellese Vittoria Bazzan: è questo l’argomento intorno a cui ruoterà l’appuntamento di ottobre di Librarsi, la rassegna culturale e letteraria organizzata dal Fondo Edo Tempia e dall’associazione Emanuele Lomonaco-Far Pensare.

L’appuntamento è come di consueto nei giardini attorno alla sede del Fondo di via Malta 3 e la partecipazione è libera. “Tutto il mare che non c’è” segna il debutto nella narrativa di Vittoria Bazzan che è una delle autrici della guida “111 luoghi di Biella che devi proprio scoprire”: nel libro si narra la storia di Agata, napoletana di origine ma costretta a trasferirsi a Biella nel pieno dell’infanzia perché il padre è stato minacciato dalla camorra. Ma lei non lo sa perché nessuno glielo ha mai detto. Sarà lo spunto per parlare di quanto sia importante comunicare con i bambini e farlo nel modo corretto, anche quando si parla di cose “da grandi”.

Guiderà l’incontro la psicoterapeuta Patrizia Tempia, vicepresidente dell’associazione Far Pensare. Interverrà anche Isabella Graziola, psicologa del Progetto Bambini, il complesso di iniziative del Fondo Edo Tempia a sostegno delle famiglie in cui la malattia sconvolge la vita di tutti i giorni. Con lei parlerà della sua esperienza sul campo anche l’arteterapeuta Giovanna Pepe Diaz, il cui lavoro consiste nel sostenere i bambini che hanno un genitore malato o vivono l'esperienza della malattia oncologica. Gigi Mosca leggerà alcuni passi del libro durante la serata.

L’incontro inizierà alle 17,30 e, in caso di maltempo o di temperature troppo rigide, si trasferirà nella sala convegni del Fondo Edo Tempia, al piano seminterrato della sede di via Malta 3. A chi partecipa sarà offerta una merenda. L’accesso al giardino è possibile anche da via Marconi, dal passaggio che è di fronte al tribunale.