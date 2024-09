140 persone a Pray per lo spettacolo itinerante “Nelle storie...Nei cortili” (foto di Ermanno Orsi)

Grande partecipazione a Pray per lo spettacolo itinerante dal titolo “Nelle storie...Nei cortili”, andato in scena lo scorso weekend. Presenti 25 gruppi per un totale di circa 140 persone.