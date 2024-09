Biella, tentata truffa ad una cliente sventata dall'impiegata di banca assieme ai Carabinieri

È stata decisiva l'accortezza della dipendente di una banca per sventare una truffa ai danni di una biellese. Il fatto è accaduto presso la filiale Intesa San Paolo di via Italia, nel capoluogo di provincia.

Dalle prime ricostruzioni, la correntista si sarebbe presentata per effettuare un bonifico a favore di un conto estero. L'impiegata dell'istituto di credito si sarebbe ricordata del suo volto e di altri versamenti simili eseguiti in passato. Avvicinandosi alla cliente, si sarebbe fatta spiegare l'origine di queste operazioni: sembra proprio che la donna sia stata contattata online da alcuni “agenti” per l'acquisto di titoli all'estero, come ad esempio bitcoin. In alcuni casi, si sarebbe fatta inviare sul telefono le foto delle “azioni” intestate a suo nome.

Documenti che si sarebbero poi rilevati artefatti e fittizi, come dimostrato dagli accertamenti eseguiti fin qui dai Carabinieri, giunti sul posto per raccogliere il racconto della vittima. Pare che la stessa abbia versato pagamenti per qualche migliaio di euro dal momento che le richieste dei truffatori si sarebbero fatte sempre più pressanti. Le indagini sono in corso per dare un volto ai malfattori.

La raccomandazione dei militari dell'Arma è quella di fare denuncia così da favorire l'attività investigativa, assieme alla prevenzione dei reati.