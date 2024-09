A Benna niente auto di fronte alla scuola negli orari di ingresso e uscita degli iscritti alle elementari

L'obiettivo è garantite la sicurezza degli alunni che frequentano la scuola primaria di via Zumaglini. E per questo motivo il Comune ha disposto modifiche alla circolazione al momento di ingresso e di uscita dei bambini da scuola.

In particolare, nell'area di fronte alla scuola primaria di via Zumaglini durante i giorni di attività scolastica e nei seguenti orari sono istituiti divieto di transito e divieto di fermata per tutte le categorie di veicoli a motore da lunedì a venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 8.45; nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 16.15 alle ore 16.45 e nei giorni di mercoledì e di venerdì, dalle ore 12.15 alle ore 12.45.

In deroga possono accedere all’area in oggetto solamente i veicoli nella disponibilità delle persone invalide munite di contrassegno o che debbono accedere all’ambulatorio A.S.L. di via Zumaglini.