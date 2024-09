Motori, 54 auto al Raduno Dinamico in Valsessera FOTO

E’ stato un successo come le scorse edizioni il 15° Raduno Dinamico organizzato dal Valsessera Jolly Club Classic, svoltosi domenica 22 settembre con partenza da Pray. Dopo la colazione, le 54 auto iscritte sono partite per una prova di abilità nel parcheggio vicino alla sede della scuderia per poi proseguire nelle vallate biellesi toccando molte prove speciali del Rally Lana in Valsessera.

In seguito, i partecipanti sono ritornati a Pray per la seconda prova di abilità e ripartenza in direzione Ailoche, Crevacuore con arrivo a Quarona per il pranzo. Qui, il presidente Pieraldo Giacobino e Nicolò Ciancia hanno premiato i navigatori più giovani e i 3 equipaggi sul podio nelle due prove di abilità.

Le bellissime auto esposte nello splendido prato antistante il ristorante hanno fatto bella mostra di sè facendosi ammirare dagli appassionati che, a fine manifestazione, non hanno mancato di fare i complimenti agli organizzatori per la bellissima giornata trascorsa e per la gestione impeccabile.