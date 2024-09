ACTIV MOTOR, da oggi è anche BMW Motorrad nella nuova sede di Biella-Gaglianico

ACTIV MOTOR diventa il nuovo punto di riferimento per tutti i BMWisti delle province di Biella, Aosta, Vercelli e VCO e prosegue il percorso iniziato nel 2017 con Activ Motor Novara- Galliate, grazie a cui il nome Activ Motor, legato a Mario e Paolo Trabucco, ha avuto modo di affermarsi e conquistare la fiducia degli appassionati del prestigioso marchio di BMW Motorrad.

L’inclusione del marchio BMW è un traguardo importante per la storica concessionaria di Biella che da decenni affianca i motociclisti con grande passione e professionalità. BMW Motorrad è da sempre sinonimo di avanguardia, qualità senza compromessi, design, comfort e piacere di guida.

Filosofia che si rispecchia in tutti i modelli del marchio: moto create non per essere un semplice mezzo di trasporto ma una vera e propria espressione di libertà e avventura. Sabato 28 settembre non mancate all’inaugurazione del nuovo showroom di Biella!

Activ Motor ti aspetta dalle 15 alle 19 presso Via Cavour 57, a Gaglianico (BI).Ad attenderti una grande festa e in anteprima l’esclusivo BMW R 1300 GS Adventure.