Settimana mondiale dell’allattamento al seno: tutte le iniziative dell’ASL BI.

In occasione della Settimana Mondiale per l’allattamento al seno, che ricorre dal 1° al 7 ottobre 2024, l’ASL BI ha organizzato una serie di eventi, divisi su quattro giornate, in collaborazione con Consorzio I.R.I.S., Cissabo, Cooperativa Tantintenti, il Consultorio per le famiglie e il Sistema Bibliotecario biellese.

Ogni giornata affronterà tematiche diverse legate all’allattamento al seno e non mancheranno attività dove le mamme, i papà e i loro bambini saranno protagonisti e parte attiva.

Martedì 1° ottobre, dalle ore 10.00 alle 11.30 presso lo Sportello Per Mano, in via Camandona 7 a Biella si terrà una lettura per bambini da 0 a 3 anni a cura della Cooperativa Tantintenti.

Dalle ore 14.30 alle 16.20, si prosegue presso la sala multimediale del Consorzio I.R.I.S. di via Caraccio 4 a Biella con un ricco programma:

· Apertura dell’evento a cura della dr.ssa Bianca Masturzo, Direttore S.C. Ostetricia e Ginecologia ASL BI,

· Fisiologia e benefici dell’allattamento al seno, a cura della dr.ssa Anna Perona, responsabile S.S. Neonatologia ASL BI,

· Il ruolo del Consultorio Ostetrico Ginecologico nella promozione e nel sostegno dell’allattamento al seno,

· Una mamma racconta la sua esperienza con il commento di un Pediatra di Libera Scelta,

· Lettura da parte dell’associazione Letture ad Alta Voce,

· Presentazione delle attività del Centro per le Famiglie I.R.I.S. - Servizio_IL PATIO,

· Domande e risposte: dialogo con il pubblico e intervento musicale a cura di Sabrina Girotti

Mercoledì 2 ottobre, dalle ore 10.30 alle 12.00, si terranno delle letture per bambini e la presentazione delle attività a supporto della genitorialità e di sostegno all’allattamento al seno a cura delle educatrici del Consultorio per le famiglie - CISSABO, presso la biblioteca di Cossato, in via Ranzoni 24.

Dalle ore 15.00 alle 16.55 le attività proseguono presso il Consultorio di Cossato, in via Pier Maffei 59.

· L’allattamento al seno nei bambini con bisogni speciali, a cura della dr.ssa Marina Patrini,

direttore della S.C. Neuropsichiatria infantile dell’ASL BI,

· Una mamma racconta la sua esperienza con il commento di un Pediatra di Libera Scelta,

· Verità e fake news su fumo e alcool in allattamento, a cura della dr.ssa Sonya Maria Maugeri

medico psichiatra del SerD,

· Vantaggi e benefici del baby wearing, a cura dell’ostetrica Daniela Bocca - peer counselor del portare

· Il progetto Parole in-attese, a cura del dr. Vincenzo Alastra, Responsabile della S.S. Formazione e sviluppo risorse umane ASL BI,

· Lettura a cura delle ostetriche.