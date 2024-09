Minacce e aggressioni al personale sanitario, dall'Asl Biella più protezione alle guardie mediche

Minacce e aggressioni al pronto soccorso nei confronti dei medici, Imola e Prato sono solo tra gli ultimi episodi che si sono verificati in questi giorni in Italia, e la tensione nell'ambiente sanitario resta alta anche nel nostro territorio, nel Biellese. Proprio qui, a pari di altre realtà, si stanno adottando alcuni accorgimenti per cercare di garantire una maggiore protezione al personale in servizio. Attenzione particolare in questa fase è data ai medici che operano nei servizi di continuità assistenziale, ex guardia medica.

Solo da gennaio al 15 aprile a Biella sono stati una ventina i casi registrati nel nostro territorio, segnalati all' Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio Sanitarie (ONSEPS) istituito con legge n. 113/2020, la maggior parte dei quali risultano comunque fortunatamente verbali. Un caso in particolare è invece anche stato segnalato dal Presidente dell' Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di Biella, si tratta di quello di una collega che in seguito ad un'aggressione ha riportato un trauma cranico.

Pronto Soccorso e Psichiatria sono i reparti dove gli episodi si verificano con più frequenza. E l'Asl di Biella non intende abbassare la guardia: collaborazione la parola d'ordine, con le forze dell'ordine e degli ordini professionali.

Per questo motivo in questi mesi sono stati attivati tavoli di confronto, al quale si sono seduti i vertici provinciali delle forze dell’ordine, il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo dell’Aziende Sanitaria Locale di Biella, nonché il presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Biella.

E tra le prime iniziative che sono in programma, ci sono interventi strutturali che interessano in particolare i servizi di continuità assistenziale, ex guardia medica, che si trovano a Biella (atrio ospedale), Mongrando, Cavaglià, Cossato e Valdilana.