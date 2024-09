A Biella la Festa dei Nonni

L'Assessorato alle Attività Sociali del Comune di Biella è lieto di invitare tutti i cittadini over 60 a una festa speciale dedicata ai nonni, che si terrà il giorno 2 ottobre, presso il Centro Dinamico di Via Delleani 34, dalle 15.

Durante la festa avrà luogo una gara di torte tipiche della regione Piemonte, in cui verranno premiate le prime tre torte classificate. Tutti i partecipanti alla competizione riceveranno un premio di partecipazione. La festa sarà anche animata da musica: si ballerà sulle note di Franco.

Per partecipare alla gara, è necessario: Prendere visione del regolamento. Iscriversi presso l’Ufficio Promozione delle Attività Sociali per la Terza Età, sito in Via Tripoli 48, Biella tel. 015-3507857.Le iscrizioni saranno aperte dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 10, e si chiuderanno il 1° ottobre 2024.