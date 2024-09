Buona partecipazione alla passeggiata in bici tra Candelo e Benna

Partecipazione e grande apprezzamento nei giorni scorsi per la passeggiata in bici tra i comuni di Benna e Candelo. Per i presenti è stata l'occasione per scoprire luoghi meno noti delle due realtà.

Soddisfatti della giornata il sindaco di Benna Cristina Sitzia e l'assessore di Candelo Michele Ansermino: entrambi hanno preannunciato il ritorno dell'evento in vista della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2025.

Da ambedue è giunto il ringraziamento al gruppo di Protezione Civile VVB di Vigliano Biellese, alla Polizia Locale di Candelo e a tutti i partecipanti. Le soste si sono svolte presso le chiese di San Giovanni Evangelista, a Benna, e di Santa Croce a Candelo.