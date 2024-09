Botalla TeamVolley, riparte la stagione della Prima Divisione

Ai nastri di partenza anche la stagione del Botalla TeamVolley, che prenderà parte al campionato di Prima Divisione 2024/25. Questo il roster, guidato da coach Ivan TURCICH e dal suo vice Marco ALLORTO.

11 Rebecca GUZZO - Libero

14 Alessia MASSERANO - Palleggiatrice

17 Alessia CAVALIERE – Schiacciatrice

21 Beatrice FONTANA – Centrale

22 Aurora BOGGIANI - Palleggiatrice

23 Carlotta VIOGLIO - Libero

25 Anna SCOLERI - Schiacciatrice

26 Andrea DAMO – Centrale

28 Stella DE RUVO – Libero

29 Lucia PANICCIA - Schiacciatrice

30 Caterina PILETTA - Centrale

32 Virginia SOLA - Schiacciatrice

33 Beatrice GARIAZZO - Schiacciatrice

35 Camilla FLORIS - Centrale

43 Margherita NAZZI - Centrale

45 Alessandra CENA - Schiacciatrice

Coach Ivan TURCICH: «La squadra è composta fondamentalmente dal gruppo delle Under18 a cui si aggiungono tre giocatrici fuori-quota, oltre ad Alessia Masserano che darà una mano quando potrà. Alla squadra è stata integrata in maniera fissa anche Virginia Sola (classe 2009), un’Under16; altre verranno inserite a rotazione durante il corso della stagione. La preparazione sta andando molto bene, a livello di allenamenti stiamo 'massacrando' le ragazze: abbiamo svolto dodici sedute in quattordici giorni, con la media di quattro a settimana più due o tre tappe in sala pesi, per strutturarle il prima possibile. Non ho ancora dato grossi obiettivi né credo ci sia necessità di farlo, perché nella testa - mia e delle ragazze - c’è il desiderio di riprendersi la categoria regionale. Non possiamo nasconderci dietro un dito, la squadra è impostata per quello. Stiamo lavorando soprattutto su noi stessi, sulla crescita personale. Le più giovani si stanno inserendo bene nel contesto, abbiamo fatto allenare anche una 2011: buoni spunti per il futuro. Altro punto fondamentale: dobbiamo formare delle giocatrici da mandare – nel breve/medio periodo - in Serie B2, in prima squadra. Alcune già si alternano nel loro gruppo di lavoro, sempre a rotazione, e saranno convocabili nei match della categoria nazionale».