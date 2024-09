Motori |

Bella prestazione per i portacolori della Rally & Co

Bella prestazione per i portacolori della Rally & Co

Ennesima bella prestazione per i portacolori della Rally & Co alla Baja dello Stella che con i loro risultati hanno consentito di ottenere la medaglia d'argento nella coppa scuderie. La gara, valida per il Campionato Italiano Cross Country SSV, con partenza da Rivignano Teor in provincia di Udine prevedeva 3 prove speciali di oltre 38 km l'una al termine delle quali Gianluca Morra e Stefano Tironi ottenevano la 6° posizione assoluta vincitori nella classe T2 con la loro Suzuki Vitara. Dodicesima posizione per Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato che sulla piccola Suzuki Jimny hanno battagliato nella classe Th agguantando la 4° piazza di classe dietro a vetture con una cavalleria decisamente superiore, una sfida alla Davide contro Golia che sta dando notevoli soddisfazioni all'equipaggio biellese.

c. s. Rally & Co g. c.