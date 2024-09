Sordevolo: Ferite da codice rosso per un ciclista caduto in MTB - foto di repertorio

La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara. Le notizie frammentarie riferiscono che un uomo sulla settantina è caduto con la sua mountain bike ed è stato portato in codice rosso in elisoccorso all'Ospedale di Novara. Non sono note le esatte condizioni dell'uomo al momento.

Seguiranno aggiornamenti