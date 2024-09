Mosso: Uomo ferito durante il taglio di alberi in località Pistolesa

Un 56enne di Valdilana è rimasto ferito mentre tagliava alberi in una proprietà boschiva in zona Pistolesa. Pare che durante le operazioni di taglio un grosso ramo gli sia precipitato in testa provocandogli un trauma cranico e ferite al volto. E' stato necessario l'elisoccorso per il trasporto dell'uomo, le cui condizioni sono apparse serie, all'Ospedale di Novara. Sul posto si sono portati per gli accertamenti di rito i Carabinieri e lo Spresal.